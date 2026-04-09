«Укренерго» повідомляє про нові знеструмлення в 5 областях через атаки Росії

Російська армія продовжує атакувати об’єкти української енергетичної інфраструктури, повідомляє оператор «Укренерго» 9 квітня.

«Внаслідок дронових ударів та артилерійських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в зведенні.

Крім того, внаслідок попередніх російських обстрілів зберігається складна ситуація в енергосистемі, в усіх регіонах України тривають заходи з обмеження споживання. Зокрема, погодинні відключення для споживачів сьогодні тривають з 7 по 22 годину.





За даними оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, його рівень на ранок четверга був на 4,9% вищим, ніж напередодні:

«Причина змін – утримання холодної погоди в усіх регіонах України. А також хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій».

З урахуванням погодних умов, «Укренерго» закликає до ощадливого споживання, зокрема, максимального обмеження використання електроприладів у вечірні години, з 17:00 до 22:00: «не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці. Російська сторона припинення вогню не підтримувала.