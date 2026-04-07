Рада схвалила інтеграцію України до енергоринку ЄС

Верховна Рада України 7 квітня схвалила законопроєкт №12087-д, який передбачено об'єднання ринків електроенергії України та Європи. Ухвалення закону щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики сприятиме розблокуванню фінансування за програмою ЄС Ukraine Facility.

За закон проголосували 245 депутатів.

У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг вказали, що метою документа є створення комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього енергетичного ринку ЄС.

Закон передбачає:

створення правових засідок для об'єднання ринків (market coupling) «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі;

імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та впровадження механізмів забезпечення потужності;

врегулювання взаємодії між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією;

розвиток нових гнучких інструментів ринку, зокрема діяльності з агрегації та управління попитом;

посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об'єднань та інституту активного споживача.

Закон унормовує отримання додаткових обсягів електроенергії на тлі російських ударів по українській енергетиці. Приміром, у січні 2026 року був зафіксований рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України.

Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності – у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС був встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, вказували в Міністерстві енергетики України.