Кличко доручив переглянути вартість проїзду в Києві – «залишається найнижчою в Україні»

Міський голова Києва Віталій Кличко доручив департаментам КМДА «підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці».

«Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – написав мер столиці в телеграмі 7 квітня.

Він вказав, що міський транспорт Києва є дотаційним, витрати на 2026 рік сягають 12 мільярдів гривень.

Наразі вартість однієї поїздки в комунальних метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі в Києві становить 8 гривень, у міській електричці – 15 гривень. Ціни приватних перевізників є вищими.

Ціни на проїзд у столиці суттєво поступаються вартості аналогічних послуг у найближчому передмісті. Приміром, у Бучі чи Броварах для проїзду в межах міст доведеться викласти по 20 гривень. Щоб доїхати до столиці з Броварів, треба заплатити 50 гривень, а з Бучі на найпопулярнішому маршруті – 95 гривень.