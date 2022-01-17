Підвищення тарифів на проїзд: чи готові в Херсоні платити більше?

Чому і коли очікується нове зростання вартості проїзду в громадському транспорті Херсона? В якому стані міський транспорт? Та чи мають змогу херсонці платити більше? Про це – у програмі «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Проєкт рішення про встановлення нових тарифів був опублікований 14 січня на сайті Херсонської міської ради​ .

. Наприкінці грудня 2021 року в Херсоні відбулися громадські слухання з приводу підвищення тарифів на проїзд у тролейбусах до 6 грн, а в маршрутках – до 8 грн.

Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ , під час громадських слухань чіткі обґрунтування підвищення вартості проїзду оприлюднені не були.

Раніше, влітку 2021 року, вартість проїзду в тролейбусі підвищили з 2,5 до 5 грн, в маршрутках великої місткості з 5 до 8 грн, і з 5 грн до 6 грн – у невеликих.

У жовтні 2021 року Херсонський окружний адміністративний суд визнав незаконним підвищення тарифів на проїзд у маршрутках.

Як пише херсонське видання «Гривня» , місцева влада ще напередодні нового року мала намір підвищити вартість проїзду у маршрутках та в тролейбусах, але відбулися громадські слухання, за підсумками яких, керівник громадської ради при міському голові та директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул зазначив, що низка пропозицій громадської ради, які були озвучені і передані секретареві слухань, так і не були поставлені на голосування.

За словами очільника громадської ради, ігнорування будь-яких пропозицій ставить під сумнів саму легітимність слухань, про що громадська рада має наміри доповісти і меру, і виконкому.

Коли чекати здорожчення вартості проїзду?

Проєкт рішення про встановлення нових тарифів був опублікований 14 січня на сайті Херсонської міської ради. В документі зазначається, що тариф підвищують, щоб «задовольнити потреби громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях та для приведення вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня».

Розрахунки економічного обґрунтування таких тарифів надавали перевізники, які ініціювали ці зміни

Депутат Херсонської міської ради Андрій Ткаченко в ефірі «Новин Приазов'я» сказав, що в проєкті рішення звучали такі цифри: 8 гривень для автобусів, маршрут яких менше 10 кілометрів, 10 гривень, якщо маршрут більше 10 кілометрів, 15 гривень – транспорт до передмістя. Розрахунки економічного обґрунтування таких тарифів надавали перевізники, які ініціювали ці зміни, каже депутат. Ткаченко підкреслює, що підтвердити або спростувати обґрунтованість таких тарифів мала попередня профільна інстанція. До компетенцій депутатського корпусу це не входить.

«Департамент міського господарства повинен був вивчити ціни із департаментом економіки, обґрунтованість цих розрахунків і дати свої критичні зауваження. Ми отримали проєкт рішення, у якому вказані такі цифри. А отже я, як депутат міськради, розумію, що виконавчі органи виконали свою функцію, я не можу виконувати їх роботу», – повідомив депутат.

За його словами, питання підвищення тарифів на громадському слуханні мали захищати профільні експерти.

Фахівців, які б захистили свої розрахунки, на засіданні не було

«Мова йшла про підвищення тарифів на перевезення у електротранспорті, у нас єдиний перевізник – КП «Херсонелектротранс», говорили про підвищення тарифу на пасажирське перевезення автобусами. У нас також є КП «Херсонкомунтранссервіс» та приватні перевізники. Коли були питання щодо обґрунтованості тарифу, був присутній заступник директора Електротрансу, який відповідав на питання. Коли дійшли до розгляду питання щодо підвищення тарифу у цивільному автотранспорті, то фахівців, які б захистили свої розрахунки, не було. Оголошував цю інформацію начальник управління транспорту», – розповів Ткаченко.

Він сказав в ефірі, що нові тарифи будуть ухвалені на черговому засіданні виконавчого комітету, однак приблизних дат не назвав. Якщо виконком Херсонської міської ради підтримає пропозицію управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв'язку, новий тариф почне діяти з 1 липня 2022 року.

«Низька активність жителів»

Громадський активіст Ярослав Концевий займається транспортною тематикою вже близько п’яти років. Весь цей час він очікує, що на громадські слухання будуть приходити більше небайдужих громадян.

Люди не беруть участі у житті міста, вважають, що вони нічого не вирішують

«Я очікую, що на такі слухання прийде більшість звичайних пасажирів, а не зацікавлених сторін, тобто водіїв маршруток та їх сімей. За всі ці п’ять років у нас уже проходило щонайменше чотири різні громадські слухання, зазвичай картина не змінюється. Реєструється приблизно 150 учасників, 100 з яких – це водії маршруток, або якось пов’язані з ними особи», – розповів в ефірі Концевий.

Він констатує, що резолюція таких громадських слухань не може дійсно представляти думку громади. Активіст також нарікає на загальну пасивність жителів Херсона.

«Люди не беруть участі у житті міста, вважають, що вони нічого не вирішують, або думають, що все буде гаразд і без їхньої участі», – стверджує активіст.

Люди постійно жаліються і на якість сервісу, і взагалі на роботу громадського транспорту

Однак, за його словами, місцева громада не задоволена якістю транспортних послуг: «Оскільки люди постійно жаліються і на якість сервісу, і взагалі на роботу громадського транспорту, я певен, що вони незадоволені».

Цю тезу підтверджують і коментарі місцевих жителів у соцмережах. Вони нарікають на недостатню кількість транспорту, незручний графік та маршрути, більшість з яких відсутні у пізню годину.

Чим незадоволені?

«Після восьмої вечора транспорту майже немає. На чотирьох з семи маршрутів залишається один черговий тролейбус, інтервал руху якого – година-півтори. Стільки ніхто чекати тролейбус не буде. Той транспорт, який нещодавно придбала міська рада – це такі самі маршрутки невеликої місткості, вони не вирішують проблему. До того ж, на мою думку, вони використовуються неефективно», – коментує активіст.

Він вказав на те, що якщо сторонній спостерігач звернеться до документів, у яких зазначені результати громадського слухання, виявиться, що «херсонці дійшли такого висновку: сервіс покращувати не треба, а вартість – треба».

«Всі пропозиції щодо покращення сервісу були відхилені громадою, а прийняті лише дві пропозиції стосовно підвищення вартості проїзду», – наголошує Ярослав Концевий.

Кореспондентка «Новин Приазов’я» поцікавилася думкою херсонців стосовно підвищення тарифів в громадському транспорті. Люди кажуть, що готові платити більше, але тільки якщо якість перевезень покращилась. Зокрема, пасажири хочуть аби маршрутки ходили частіше, особливо ввечері.

Варіанти покращення якості перевезень

Херсонський активіст Концевий також бачить покращення якості перевезень в місті, перш за все, у радикальному збільшенні кількості транспорту.

«Придбали 30 маленьких автобусів. Я особисто дуже не задоволений, вони відверто погані. У нас триває процес отримання куплених за кошти ЄБРР 42-х тролейбусів, замість 50-ти, про які спочатку була мова. Через те, що все так довго тривало, ми вже рік могли користуватися цими новими тролейбусами, але їх ще досі немає, оскільки були проблеми з підписанням угоди», – каже активіст.

Треба змінювати модель функціонування громадського транспорту. Зокрема, змінити модель на оплату транспортної роботи

По-друге, на його думку, треба змінювати модель функціонування громадського транспорту. Зокрема, змінити модель на оплату транспортної роботи. Це така модель, коли місто замовляє перевезення у будь-кого: комунального підприємства, або приватного перевізника – і сплачує йому за «годинокілометри» на маршруті. Таким чином, каже експерт, місто стало б організатором перевезень.

«У такому разі у міста є контроль, є штрафні санкції, якщо автобус не вийшов на лінію. Приватні перевізники захищені тим, що вони отримують оплату за роботу, а не за те, скільки грошей вони зберуть від пасажирів», – підсумовує він.

Слушність цієї моделі підтверджує і депутат Херсонської міської ради Андрій Ткаченко. За його словами, вона вже обговорювалася місцевою владою.

«Однак, це процес, який займає певний час, потребує консультацій та підготовки відповідних регуляторних актів. Наразі ми повинні вносити якісь зміни у регулювання тарифу, тому саме виконавчими органами було підготовлено регуляторний акт, пройшли громадські слухання. Два процеси тривають паралельно», – зазначає Ткаченко.

Він підкреслює, що регуляторний акт готує виконавчий орган департаменту міського господарства, «тому що на сьогоднішній день до структури департаменту міського господарства входить управління транспорту та доріг, яке і опікується цим напрямком роботи».

Підвищення транспортного тарифу минулого літа влада Херсону називала «вимушеним заходом», вказуючи на зріст відсотка інфляції, мінімальної заробітної плати та тарифу на електроенергію.

Виконуючий обов'язки на той час заступника міського голови, а нині депутат міськради Юрій Стельмашенко стверджував, що місто дотує електротранспорт – у 2021 році ця сума склала 72 млн грн. Підвищення тарифу, на його думку, дає змогу зменшити суму дотації та використовувати кошти на інші соціально важливі потреби.

За даними Херсонської міськради, в січні цього року з Німеччини прибули 10 автобусів, які планують випустити на лінію впродовж місяця.

Також зазначається, що відповідно до договору з ЄБРР, Херсон отримує 42 нових тролейбуси: перший прибув до Херсона у грудні, ще 5 одиниць очікують в січні, навесні 2022 року – 9 тролейбусів.