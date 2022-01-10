COVID-19: на Херсонщині бустерною дозою вакцинували понад 900 людей  – головний санлікар області

У Херсонській області за останні п’ять днів кількість щеплених бустерною дозою від коронавірусу досягла понад 900. Про це в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

«На сьогоднішній день кількість щеплених бустерною дозою в Херсонській області складає понад 900 осіб. Херсонська область посідає по кількості бустерних доз займає третю позицію зверху, тобто ми одні з найкращих, хто це питання вирішує», – відзначив він.

За його словами, було багато звернень до Міністерства охорони здоров’я України дозволити щеплення бустерною дозою саме медиків. Зараз у регіоні щеплення роблять чотирьома вакцинами – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronoVac (Sinovac), всі вони є в наявності, запевнив Ромаскевич.

Всього, за його даними, зараз в Херсонській області вакциновано від коронавірусу 40% населення.

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В Україні дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років, повідомив на минулому тижні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Міністр уточнив, що бустерна доза може вводитися в період від шести до девʼяти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

За добу 9 січня в Україні виявили 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 94 дітей і 41 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 97 325 – померли.