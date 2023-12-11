У Львові перейшли на безготівкову оплату у транспорті: з «Леокарт» проїзд дешевший, готівкою – дорожчий

Із 11 грудня у Львові перейшли на безготівкову оплату у громадському транспорті. Від сьогодні у трамваї, тролейбусі, автобусі пасажири можуть розрахуватися карткою «Леокарт» (назва електронного квитка), банківською карткою або ж у разі оплати готівкою водій видає одноразовий квиток, який у трамваї і тролейбусі не потрібно компостувати.

Проїзд в усіх видах транспорту коштує залежно від способу оплати: з «ЛеоКарт» – 13 гривень, банківською карткою, смартфонами та смарт-годинниками з платіжною функцією – 15 гривень, оплата готівкою – 20 гривень.

Придбати «Леокарт» за 70 гривень, з яких 10 гривень залишається на картковому балансі, можна через застосунок та сайт EasyPay, термінали EasyPay та кіоски «Інтерпреса». Тимчасово діють ще місячні абонементи. За останні кілька днів у Львові продали понад 25 тисяч карток.

Відтак в електротранспорті з карткою «Леокарт» вартість проїзду зросла на 40%, а в автобусах знизилась на 2 гривні. У міській раді пояснюють, що понад два роки не підвищували ціну за проїзд у трамваї і тролейбусі.

У Львові налічується 211 тисяч пільговиків, з них близько 10 тисяч – учасники бойових дій, близько 70 тисяч – особи з різними групами інвалідності.

«Ми запустили контроль у всіх видах транспорту. Пільговий безоплатний проїзд надається тільки власникам транспортної карти «Леокарт», учасники бойових дій на підставі відповідних посвідчень матимуть змогу проїхати у транспорті Львова безкоштовно. Ця зміна, яка стосується пільговиків, дає змогу розраховуватися з перевізниками по факту і це стимулюватиме перевізників зупинятись і надавати послуги всім пільговикам», – каже Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради.

Від ранку мешканці Львова скаржились на те, що не могли розрахуватися банківською карткою, смартфонами та смарт-годинниками з платіжною функцією через валідатор (пристрій, який зчитує електронний квиток), тому довелось купувати квитки за готівку по 20 гривень.

У Львівській міській раді можуть відтепер облікувати готівку у водіїв, тому що вони зобов’язані видавати паперовий е-квиток з QR-кодом, що підлягає контролю. Водночас скасовано 90-хвилинні електронні пересадкові квитки і короткоденні туристичні проїзні картки в трамваях і тролейбусах.

Запровадження безготівкої оплати в громадському транспорті відбувається у рамках впровадження е-квитка, про це розмови у Львові тривають з 2015 року. Львівська міськрада обрала шлях кредитування і почала реалізовувати проєкт на базі «Львівавтодору». У 2017 році Європейський банк погодився виділити позику розміром 10 млн євро, місто мало зробити свій внесок ‒ 1,2 млн євро, пільговий період ‒ 3 роки. Місто сплачує кожні 6 місяців відсотки.

«Всі ці кошти ми повернемо. Львів потратив на проєкт на сьогодні близько 170 млн гривень. Після безготівкової оплати приступаємо до наступного етапу проєкту е-квиток – кілометр. Тут працює ІТ компанія «SoftServe»», – говорить Микола Власюк, директор ЛКП «Львівавтодор».

Наразі невідомо, коли саме у Львові почне діяти безкоштовна пересадка на другий транспортний засіб протягом 40 хвилин, тобто коли пасажир зможе у визначний час здійснити пересадку з одного виду транспорту на інший, не купуючи квиток.