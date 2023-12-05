Укрзалізниця попередила про зростання вартості квитків на міжнародні поїзди

«Укрзалізниця» повідомляє про зростання з 10 грудня вартості квитків на міжнародні пасажирські перевезення від 3% до 72%.

«Укрзалізниця» зменшує знижки і гармонізує ціни на міжнародні рейси. Це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів і зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень. У попередні роки для залучення пасажиропотоку «Укрзалізниця» застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що зміна тарифів дозволить УЗ утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу.

«Так, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ – Варшава – Київ, попит на який лишається ажіотажним. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма і зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте таким чином: на поїзди з Дніпра – у межах 4-11%, з Харкова – 17-48%, з Києва – 15-47%», – повідомили в «Укрзалізниці».

Також, за даними компанії, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня і Перемишля, на проїзд в Інтерсіті+ Київ – Перемишль – Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса – Перемишль – Одеса – у діапазоні 37-49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева і Будапешта.

В УЗ уточнили, що нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року.