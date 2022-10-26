Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Києві запустили оплату проїзду банківською карткою на всіх видах комунального транспорту

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора

Відсьогодні, 26 жовтня, оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», – написав Кличко.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком «Київ Цифровий», і «карткою киянина». Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. У громадян з правом на безкоштовний проїзд на «картці киянина» має бути підключена та активована відповідна пільга.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG