У Києві запустили оплату проїзду банківською карткою на всіх видах комунального транспорту

Відсьогодні, 26 жовтня, оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», – написав Кличко.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком «Київ Цифровий», і «карткою киянина». Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. У громадян з правом на безкоштовний проїзд на «картці киянина» має бути підключена та активована відповідна пільга.