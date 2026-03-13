Шмигаль про відбудову енергетики: вдалося відновити 3,5 ГВт потужностей, у планах ще 4 ГВт

Україна пройшла «найважчу у своїй історії зиму», заявив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками свого виступу в уряді 13 березня.

Він підсумував, що від початку опалювального сезону Росія пошкодила понад 9 гігават генерації та десятки об’єктів розподілу. Він назвав шість ключових викликів в енергетичній сфері, в тому числі наявність пального та відбудову енергетичної інфраструктури.

За даними Шмигаля, Україні потрібне пальне, зокрема, для армії та посівної на тлі світової паливної кризи через війну на Близькому Сході. За березень Україна імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу, у резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю.

Зараз у частині регіонів відключення відсутні, в інших регіонах вони тривають по 1 або 1,5 черги, додав голова Міненерго. Дефіцит на піку споживання складає близько 1 ГВт, електростанції різних типів працюють. Водночас, попри покращення ситуації, «опалювальний сезон все ще триває, як і постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему», додав Шмигаль.

Він також повідомив про відбудову енергетичних об’єктів:

«Частково вдалося відновити 3,5 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. У планах – відновлення орієнтовно 4 ГВт. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт. Наші інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій».

Міністр додав, що від початку повномасштабної війни в Україні ввели в експлуатацію 1,5 гігават розподіленої генерації.

Шмигаль звітував про успішне втілення експериментального проєкту із залучення підприємств критичної інфраструктури до системи ППО. Триває будівництво укриттів для енергооб’єктів, виконуються роботи 2-го рівня захисту на 84 підстанціях та 134 критичних елементах.

Також Україна має залучити близько 5 мільярдів євро енергетичної допомоги від партнерів, додав міністр.

«Вже наступного тижня відбудеться чергове засідання у Брюсселі. Працюємо над збільшенням пропускної спроможності для імпорту електроенергії з Європи. Мета на найближчі два роки – 3,5 ГВт і вище», – повідомив він.





Міністр енергетики повідомим 3 березня, що дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.







