«Укренерго»: через атаки РФ є нові знеструмлення у шести областях

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, повідомляє у телеграмі «Укренерго».

У компанії додають, що там, де це дозволяють безпекові умови, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

«Укренерго» нагадує, що через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та погодинних відключень для всіх споживачів.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Він подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.