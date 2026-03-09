Частка електрики зі Словаччини максимально сягала 1,7% від споживання в Україні – Міненерго

Максимальна частка електроенергії зі Словаччини, яка використовувалася в українській енергосистемі, сягала 1,7% від загального споживання, повідомили в Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода. За цими даними, такий рівень споживання електрики зі Словаччини був зафіксований у січні 2026 року, коли українська енергосистема зазнавала найбільш руйнівних за останні роки ударів з боку РФ.

За весь 2025 рік частка словацької електроенергії в українській енергосистемі становила 0,6%, за 2024-й – 1%.

4 березня Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення про намір словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України, зауваживши, що уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо «просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел».

Раніше 4 березня словацька державна компанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським «Укренерго» щодо аварійного постачання електроенергії. Відповідне рішення вже ухвалив уряд Словаччини, вказує видання Dennik N.