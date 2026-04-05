«Нафтогаз»: сили РФ атакували об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали напередодні

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру «Нафтогазу», повідомив у фейсбуці голова правління НАК Сергій Корецький.

За його словами, вночі російські дрони знову атакували об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора протягом дня.

Також, як повідомив Корецький, під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині, виникла пожежа.

Ніхто зі співробітників не постраждав.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що російські військові у ніч на 05 квітня (з 18:00 04 квітня) атакували Україну 93 ударними БпЛА різного типу, близько 60 із них – «Шахеди», є 10 влучань.

За даними місцевої влади, у Полтавському районі вночі сталося падіння російського БпЛА на відкритій території - вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон та покрівлю будівлі одного з підприємств, люди не постраждали. Про інші пошкодження в ОВА не повідомляли.

Компанія «Нафтогаз» регулярно повідомляє про ураження своїх об’єктів російськими атаками.

За даними компанії станом на лютий 2026 року, протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 400 ударів по інфраструктурі «Нафтогазу», зокрема в 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом, розповіли в компанії. У групі додали, що атаки спричинили втрати власного видобутку, через що вона мусила імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.