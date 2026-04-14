Зеленський: нові домовленості з партнерами щодо енергетичного обладнання мають бути цього тижня

Президент Володимир Зеленський повідомив 14 квітня, що заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко щодо роботи енергосистеми.

«Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів – це має бути досягнуто вже цього тижня», – заявив він.

За словами Зеленського, він обговорив із головою уряду реалізацію планів стійкості областей та основних міст:

«Загалом у роботі вже 368 обʼєктів – це стосується передусім оновлення захисту. Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві».

Він додав, що домовився зі Свириденко про відновлення формату селекторних нарад за участі необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, яке відповідає за прикриття обʼєктів.

2 квітня президент заявляв, що відновлювальні роботи почалися на 245 об’єктах по всій країні, попри брак фінансування. Зокрема, на підготовку України до наступної зими та оперативне відновлення мають піти 5 мільярдів євро з пакету на 90 мільярдів, який Євросоюз наразі намагається погодити для Києва.