МАГАТЕ підтвердило наслідки ударів біля АЕС у Бушері після критики Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило 6 квітня, що може підтвердити нещодавні наслідки ударів поблизу іранської атомної електростанції в Бушері, але заявило, що сама АЕС не була пошкоджена.

Атомний наглядовий орган ООН заявив, що підтвердження ґрунтується на його незалежному аналізі нових супутникових знімків і детальних знаннях про об’єкт.

У МАГАТЕ зазначили, що один удар був всього за 75 метрів від периметру об’єкта.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі вкотре попередив, що продовження військової діяльності поблизу Бушерської АЕС – діючої атомної елетростанції з великою кількістю ядерного палива – «може спричинити серйозну радіологічну аварію зі шкідливими наслідками для людей і навколишнього середовища в Ірані й за його межами».

Раніше голова іранського атомного агентства Мохаммад Есламі звинуватив МАГАТЕ в бездіяльності, яка «заохочує агресію» проти ядерних об’єктів, попереджаючи, що повторні удари поблизу АЕС в Бушері загрожують серйозними наслідками.

У листі до голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі Есламі заявив, що єдина атомна електростанція Ірану була атакована чотири рази, причому в результаті останнього нападу загинув охоронець і поранені інші люди.

Він попередив, що такі інциденти можуть призвести до викиду радіоактивних матеріалів з «непоправними наслідками» для людей, навколишнього середовища і сусідніх країн.

Тегеран закликав МАГАТЕ чітко засудити напади.

Ґроссі раніше попереджав, що удари по об’єкту можуть спровокувати великий радіоактивний викид, і закликав до «максимальної стриманості».

Російське державне агентство з ядерної енергетики «Росатом» останніми днями евакуювало ще частину персоналу з Бушеру, продовжуючи евакуацію, почату після ескалації конфлікту в регіоні наприкінці лютого, повідомляють російські інформаційні агентства.

АЕС у Бушері була побудована за допомогою Росії і спільно керується іранським і російським персоналом.