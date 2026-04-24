ЄБРР попередньо оцінює ремонт захисного укриття над ЧАЕС у пів мільярда євро

Європейський банк реконструкції та розвитку шукає фінансування для ремонту укриття «Новий безпечний конфайнмент», зведеного над 4-м блоком Чорнобильської атомної електростанції. В лютому 2025 року арку пошкодив російський дрон.

«Нам потрібно мати в дуже короткостроковій перспективі достатнє фінансування, щоб провести поверхневий ремонт і стабілізувати ситуацію. А потім, з кінця наступного року, 2027-го, потрібна значно суттєвіша сума фінансування – орієнтовно 500 мільйонів – щоб розпочати повний ремонт «Нового безпечного конфайнменту», – зазначила 24 квітня президентка ЄБРР Оділь Рено-Басо, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Керівництво банку вирушає в Україну на заходи з нагоди 40-ї річниці аварії на ЧАЕС, в яких вбачає, зокрема, нагоду мобілізувати міжнародну спільноту щодо фінансування нової безпечної споруди.

«Про це ми вже багато говорили, зокрема з країнами G7, щоб пояснити ситуацію, пов’язані ризики та потребу в інвестиціях і мобілізації донорського фінансування… Маємо позитивний зворотний зв’язок, але ще не маємо фінансових зобов’язань. Країни над цим працюють», – зауважила очільниця міжнародного банку.

Будівництво «Нового безпечного конфайнменту» коштувало два мільярди євро. Споруда мала служити століття. Розрахунки змінило влучання російського дрону, що спричинило подальші пожежі й нівелювало функцію укриття.

«Усі ключові функції цієї захисної споруди зруйновані», – каже Рено-Басо.

Після поверхневого ремонту планують більш фундаментальний. Його планують розпочати в 2028 році й завершити у 2030.

«Ці часові рамки розроблені, щоб уникнути ризику корозії, бо один із найбільших ризиків, гадаю, полягає в… надмірній вологості конструкції, що пошкодить фундаментальну інфраструктуру «Нового безпечного конфайнменту». Тому час має вирішальне значення», – резюмувала очільниця ЄБРР.

У червні минулого року у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявляли, що міжнародні партнери нададуть Україні 42,5 мільйони євро для відновлення арки на ЧАЕС.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації і забезпечити подальший демонтаж залишків реактора. У 2025 році в купол поцілив дрон.



