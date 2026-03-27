G7 розглядає виділення 575 мільйонів доларів на ремонт купола Чорнобильської АЕС

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» в Парижі обговорюють масштабні зусилля з відновлення захисного укриття на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вартість цих робіт оцінюється приблизно в 575 мільйонів доларів.

У розмові з Радіо Свобода 27 березня речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавро відкинув занепокоєння, висловлені деякими країнами, що ескалація напруженості на Близькому Сході відволікає увагу від України.

«Це може бути ризик, але це не реальність», – сказав він.

Конфавро наголосив, що Україна є основним фокусом поточної зустрічі G7. Він нагадав, що міністри проводять спеціальну сесію, присвячену підтримці Києва, до обговорення якої приєднається міністр закордонних справ України.





«Ця G7 була створена, щоб дозволити лідерам довірливо обговорити найважливіші міжнародні питання. Серед них, звичайно, будуть Іран і Близький Схід, а також Україна», – додав представник МЗС.

Центральним питанням порядку денного є ремонт масивного захисного купола, що закриває зруйнований реактор Чорнобильської атомної електростанції. У 2025 році в купол поцілив дрон.

Україна заявила, що удару завдав російський дрон із «фугасною боєголовкою». Кремль заперечив ці звинувачення, заявивши, що Київ нібито зробив це, щоб зірвати мирні переговори, які тривали на той час.

Пошкодження купола, хоча й фізично обмежені, мають величезні фінансові та безпекові наслідки.

«Це показує, наскільки значними є збитки та наскільки небезпечними вони можуть бути з точки зору ядерної безпеки», — сказав Конфавро.

Читайте також: Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ, призупинення її членства

Оцінку витрат оголосив Європейський банк реконструкції та розвитку, і міністри зараз обговорюють, як мобілізувати це фінансування. Очікується, що внески партнерів G7, включаючи Сполучені Штати, будуть частиною цих переговорів.

«Це питання обговорюватиметься сьогодні (27 березня – ред.)», – сказав Конфавро, коли його запитали про можливу участь США.

У міру того, як міністри продовжують свої обговорення, масштаби відновлення після Чорнобильської аварії стали яскравою ілюстрацією постійних ризиків, що виникають через війну в Україні, навіть далеко від активних ліній фронту.

Для Франції, за словами Конфавро, послання G7 залишається чітким: Україну не залишають осторонь.

«Ми обговорюємо Україну сьогодні. І ми продовжуватимемо це робити», – сказав він.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації та забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.