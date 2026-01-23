Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ, призупинення її членства

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергії до повної ізоляції Росії, запровадження санкцій і призупинення її членства в організації.

Після розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, під час якої заслухали доповіді керівників АЕС в Україні й очільників місій МАГАТЕ, що працюють на них, Шмигаль наголосив, що атаки на енергосистему України, ключові підстанції, а також транзит безпілотників і ракет через атомні станції чітко свідчать про «ознаки ядерного тероризму в розумінні міжнародних конвенцій».

«Вже в кінці січня відбудеться чергове засідання керівної Ради МАГАТЕ, скликане на запит України. Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції Росії і призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою і суперечать самій меті МАГАТЕ», – написав Шмигаль у телеграмі.

За словами міністра, він також закликав МАГАТЕ проінформувати Раду безпеки ООН і Генеральну асамблею ООН про порушення Росією норм ядерної і радіаційної безпеки й ініціювати застосування належних міжнародних санкцій.

Тим часом, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив у публікації в соцмережі X, що позачергове засідання Ради МАГАТЕ відбудеться 30 січня у Відні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив 20 січня, що «широка військова активність» цього ранку вплинула на кілька електричних підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки.

Відомство не уточнило, яка сторона завдавала ударів, водночас визнало, що Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також постраждали лінії електропередач до інших атомних станцій. Пізніше того ж дня в Міненерго повідомили про заживлення ЧАЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.