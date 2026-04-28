Газета FT заявила про ймовірну відставку посолки США в Україні. Посольство про це не повідомляє

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Джерела повідомили виданню, що Девіс розчарувалася у своїй ролі через розбіжності щодо підтримки України.

За даними FT, вона вже повідомила Держдепартамент про свій відхід. Зазначається, що Девіс планує повністю завершити свою тридцятирічну дипломатичну кар’єру.

Посольство США в Україні про ймовірну відставку наразі не повідомляє.

У травні минулого року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив повіреною в справах США в Україні дипломатку Джулі Девіс.