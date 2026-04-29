Путін розповів Трампу про намір оголосити перемир’я «на період Дня перемоги»

Президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков увечері 29 квітня.

Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Трамп позитивно оцінив нещодавно оголошене Росією великоднє перемир'я, яке вона декларувала на 32 години – вісім у суботу , 11 квітня, і повну добу в неділю, 12 квітня. У зв’язку з цим Путін поінформував американського колегу про готовність оголосити перемир’я і на період святкування Дня перемоги. Трамп активно підтримав цю ініціативу.

Як стверджує Ушаков, Трамп сказав Путіну, що досягнення мирної угоди вже є близьким.

У Білому домі телефонну розмову двох президентів поки що не підтверджували.

Заходи, присвячені Дню перемоги, у великих російських містах цього року відбудуться переважно в обмеженому форматі через атаки українських безпілотників. У Москві парад 9 травня вперше майже за 20 років відбудеться без демонстрації військової техніки.

Востаннє Росія і Україна оголошували про перемир’я на Великдень. Дії сторін не були узгодженими – Путін оголосив про перемир’я в односторонньому порядку, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ діятимуть дзеркально. За підсумками обидві сторони звинувачували одна одну в численних порушеннях, натомість стверджуючи, що самі суворо дотримувалися умов перемир’я.

У 2025 році Путін оголошував перемир’яна три травневі доби – 8, 9 і 10 травня.