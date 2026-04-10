«Ми готові до дзеркальних кроків» – Зеленський про заяву Путіна щодо перемир’я на Великдень

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків, реагуючи на слова російського лідера Володимира Путіна, який оголосив «Великоднє перемир’я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

«Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз і реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня», – написав Зеленський у соцмережах вночі проти 10 квітня.

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. Президент також повідомив, що Україна передала США відповідний запит. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

Путін 2025 року на Великдень в односторонньому порядку оголошував про припинення бойових дій на півтора дні. Тоді сторони конфлікту звинувачували одна одну в численних порушеннях, при цьому інтенсивність бойових дій у цей час значно знизилася.