Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно «дзеркально» – Зеленський

Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно «дзеркально», повідомив у телеграмі президент Володимир Зелеський.

«Сьогодні (11 квітня – ред.) визначили параметри нашого реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, українська армія готова до «будь-якого розвитку подій на фронті».

«Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є», – зазначив Зеленський.

Він обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.

«Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони», – наголосив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив «Великоднє перемир'я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, повідомив Кремль увечері 9 квітня.

Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках», проте військам слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

«Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме приклад Російської Федерації», – йдеться у повідомленні Кремля.

1 квітня Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».

Президент також повідомив, що Україна передала США запит щодо припинення вогню на Великдень, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Путін 2025 року на Великдень в односторонньому порядку оголошував про припинення бойових дій на півтора дні. Тоді сторони конфлікту звинувачували одна одну в численних порушеннях, при цьому інтенсивність бойових дій у цей час значно знизилася.



