«Скоординували увагу на поліпшенні оборони»: Сирський про візит до Південної операційної зони

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїзду до Південної операційної зони, повідомив він у телеграмі 11 квітня.

«Під час чергової робочої поїздки до Південної операційної зони провів зустріч із командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, залучених до виконання бойових завдань із відсічі збройній агресії Російської Федерації», – підкреслив Сирський.

За його словами, під час зустрічі сконцентрували увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності, скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що заслухав доповіді командирів та віддав необхідні розпорядження для забезпечення українських підрозділів боєприпасами, БПЛА та іншими матеріально-технічними засобами.

Як заявив Сирський, російські війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь, але Сили оборони України утримують визначені рубежі.

«Наші цілі незмінні – завдавати противнику максимальних втрат з метою його виснаження, звільнення українських територій, збереження життів наших воїнів», – зазначив генерал.

