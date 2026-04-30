Трамп на пропозицію Путіна щодо Ірану закликав його зосередитися на припиненні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін зробив пропозиції щодо збагаченого урану Ірану – ключового питання для можливої мирної угоди між США й Іраном – але Трамп сказав, що він би волів, щоб Кремль спочатку зосередився на припиненні війни з Україною.

«Я сказав: «Я б набагато більше хотів, щоби ви були залучені до припинення війни з Україною», – розповів Трамп, підсумовуючи деталі своєї телефонної розмови з Путіним 29 квітня.

«Я сказав, що перш ніж ви мені допоможете, я хочу припинити вашу війну», – додав Трамп.

Президент США не уточнив суті пропозиції Путіна, але Кремль раніше пропонував вивезти збагачений уран з Ірану, і цю пропозицію більшість західних лідерів категорично відхилили.

Трамп вимагає, щоб Тегеран відмовився від своєї ядерної програми і передав весь уже збагачений уран – який може бути використаний в атомній бомбі – як передумову для мирної угоди.

Іран наполягає, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей, і відмовляється передавати свої запаси збагаченого урану, які, за повідомленнями, заховані на глибоких підземних об’єктах.

Помічник із питань зовнішньої політики Кремля Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови Путін «наголосив на неминучих і надзвичайно згубних наслідках не лише для Ірану і його сусідів, а й для всього міжнародного співтовариства, якщо США й Ізраїль знову вдадуться до військових дій».

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп повторив свою вимогу, щоб Тегеран відмовився від будь-яких планів щодо ядерної бомби.

«На даний момент угоди ніколи не буде, якщо Іран не скаже, що ніколи не матиме ядерної зброї», – сказав президент США.

Трамп також повторив своє твердження про те, що американські військові знищили військово-морські й військово-повітряні сили Ірану і спустошили економіку країни.

Президент США заявив, що не готовий відправляти переговірників на зустріч з іранською командою в Ісламабаді для мирних переговорів за посередництва Пакистану, оскільки, за його словами, 18-годинний політ, щоб отримати аркуш паперу з вимогами, «які, ви знаєте, що не приймете», не має сенсу.

«Ми ведемо переговори по телефону», – додав він. Далі Трамп сказав, що Іран «пройшов довгий шлях», вже ведучи переговори про мирну угоду зі США, але «подивимося, чи зайдуть вони достатньо далеко».

Трамп зробив ці коментарі під час церемонії вшанування астронавтів Artemis II, які раніше цього місяця облетіли Місяць і повернулися на Землю.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі 29 квітня також заявив, що короткочасне перемир’я у війні Росії проти України було його ідеєю. «Я запропонував (лідеру РФ Володимиру) Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?» – запитав Трамп, звертаючись до представників засобів інформації.

У Кремлі перед тим заявили, що це Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але його радник Юрій Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Заходи, присвячені Дню перемоги, у великих російських містах цього року відбудуться переважно в обмеженому форматі через атаки українських безпілотників. У Москві парад 9 травня вперше майже за 20 років відбудеться без демонстрації військової техніки.

Востаннє Росія і Україна оголошували про перемир’я на Великдень. Дії сторін не були узгодженими – Путін оголосив про перемир’я на 32 години в односторонньому порядку, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ діятимуть дзеркально. За підсумками обидві сторони звинувачували одна одну в численних порушеннях, натомість стверджуючи, що самі суворо дотримувалися умов перемир’я.

У 2025 році Путін оголошував перемир’яна три травневі доби – 8, 9 і 10 травня.