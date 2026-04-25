Зеленський: Україна готова провести новий раунд тристоронніх переговорів в Азербайджані

Україна готова провести новий раунд переговорів з Росією в Азербайджані, повідомив Володимир Зеленський під час спільної заяви перед пресою з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Ми (з Алієвим – ред.) проговорювали мирні зусилля для України. Важливо, щоб Росія знайшла в собі в собі сили закінчити цю війну», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна «високо цінує» роль партнерів у медіації переговорного процесу.

«Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», – додав президент.

Раніше в коментарі CNN Зеленський сказав, що хоча технічні переговори зі Сполученими Штатами все ще тривають, він «не бачить можливості зустрітися… доки питання не буде закрито, справу Ірану».



Зеленський зазначив, що «викликом» є те, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – веде як переговори про війну в Ірані, так і в Україні.

Він зазначив, що не можна казати, що «ми поговоримо (про Україну) трохи пізніше… Україна – це не «трохи пізніше». Україна вже переживає таку велику трагедію, ми повинні знайти спосіб впоратися з цим паралельно».

Також Зеленський зазначив, що у Азербайджані підписали шість документів про співпрацю. Зокрема, документи стосуються безпеки та оборонно-промислового комплексу, деталі оприлюднять згодом, додав він на пресконференції із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.













Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».



