Пристайко: «А якщо війна не закінчиться?»

Про це у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода говорили з гостем етеру – Вадимом Пристайком, міністром закордонних справ України (2019-2020 рр.), послом України у Великій Британії (2020-2023 рр.), главою місії України при НАТО (2017-2019 рр.).

– Надання Україні кредиту ЄС в 90 млрд. євро. Чи звертають при цьому увагу західні партнери на топкорупцію в Україні, наприклад «Міндічгейт»?

– Я думаю, що партнери чудово усвідомлюють, хто ми з вами такі. І питання корупції, очевидно. Питання про те, що дехто з українців дозволяє собі купляти квартири вартістю у пів мільярда доларів, воно заходить, і кожен політик, який ухвалює рішення, він це знає. Він розуміє, як це сприймається в газетах, на його виборчій дільниці, де за нього голосують.

Це все дуже прикрі запитання, які, безмовно, якби ми з вами могли не створювати для нашої партнерів, їм було б набагато простіше ухвалювати рішення. Але разом з тим вони розуміють, що є пріоритет виживання, їхнього власного виживання і нашого. Він настільки великий, що вони закривають до певної межі очі на те, що відбувається.

Наше завдання – сприймати це як певний аванс, а не як погодження – мовляв, можемо робити все, що завгодно, бо така в нас держава.

Хтось там десь трохи «підтирює», дехто не може жити без корупції, ТЦК вирішує, що їхнє завдання зараз максимально збагатитися і так далі. Ось ці наші хвороби, які просто загрожують існуванню самої держави. Якщо ми це не усвідомимо для себе, в кінці цей негативний тренд захлисне весь позитив, який все ще існує щодо нас, як країни, яка тримає на собі удар Росії.

– Франція і Німеччина пропонують символічний варіант вступу України до ЄС без доступу до спільного бюджету і без права голосу, принаймні до того, як настане повноцінне членство, пише Financial Times. Наскільки така пропозиція відповідає інтересам України?

– Що кажуть німці і французи? Що Україна не готова. Нас це дратує. Війна триває. Але ми забуваємо, що це союз, у якого немає механізму виходу.

Типовий приклад, Угорщина чи Словаччина, чи, не дай Бог, Болгарія, які час від часу не зовсім усвідомлюють, для чого вони там з’явилися. І тому ЄС, коли ухвалює рішення когось приймати, він завжди турбується.

А якщо піде щось не так? Якщо буде так, що Україна не вийде з війни? Якщо буде так, що Росія захопить Україну? Якщо буде так, що Україна піде на настільки болючі компроміси з Росією , що місця її в ЄС з європейськими країнами не буде? От про що говорять дуже м'яко і дипломатично наші партнери з Франції і Німеччини й всі інші, хто їх підтримує.

– А як впливає ремонт нафропроводу «Дружба» на підтримку України?

– Якби я був, наприклад, при владі в Україні, я би трохи довше ремонтував трубопровід .

Якщо ми говоримо, що він був розбомблений і його не можна було відремонтувати раніше, бо він настільки пошкоджений, що піде багато часу, то треба ремонтувати.

А виходить, що Мадяр прийшов – і наступного дня трубопровід вже відремонтований. Це дозволяє людям зробити висновок, що питання скоріше в політиці, ніж в ремонті.

Просто важко уявити, що завершення ремонтних робіт чітко співпало з приходом нової влади в Угорщин і.

Точно можна було сказати, що от тепер з приходом Мадяра ми разом відремонтуємо трубопровід.

От це прекрасно було б. І Мадяру було б добре. Він би тоді сказав: я розумію, що розбомбили росіяни, але нам це дуже потрібно, і ми разом з Україною, разом з нашими спеціалістами, разом стали і відремонтували.

– Путін піде на реальні переговори з Україною? Якщо так, то за яких умов?

– З логіки війни, яку спостерігаємо, ми усвідомлюємо, що Путін кидає в цю прірву людей просто на смерть, тому що він хоче хоча б зафіксувати щось, з чим він може сідати за стіл переговорів.

Ось це щось, на перший погляд, могло би бути хоча б завоювання ними адміністративних меж Донецької і Луганської областей. Це дозволяє хоч якось Путіна виправдати те, що він сідає за стіл переговорів.

Тому що Путін усвідомлює і сам, і він бачить, що відбувається в Ірані зі США.

Переговори країна не схильна вести, на яку напали, якщо над нею не нависає дамоклів меч фізичної сили. І тому він розуміє, що як тільки він сяде за стіл переговорів, українці будуть почувати себе набагато комфортніше . І його задача не дати нам можливість, а наша задача – тримати його війська, щоб вони просто сточувалися об нас, показавши йому, що ця логіка не спрацює.

І тобі рано чи пізно йому доведеться сідати за стіл переговорів, або ж Росія програє фактично в набагато простішій війні, ніж якою була для СРСР Афганська війна.

От де ми зараз з вами перебуваємо. Немає зараз підстав для Путіна сідати за стіл переговорів.

