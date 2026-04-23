«Все ще є момент, щоб зупинити війну»: принц Гаррі звернувся до Путіна у Києві

Принц Гаррі, герцог Сассекський, 23 квітня звернувся до російського президента Путіна, заявивши, що «ще є момент, щоб зупинити цю війну».

Про це він сказав під час своєї промови на 18-му щорічному Київському Безпековому Форумі, перебуваючи в Києві із неанонсованим візитом, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами принца Гаррі, продовження не принесе перемоги жодній зі сторін і лише збільшуватиме людські втрати.

«Президенте Путін, жодна нація не виграє від продовження загибелі людей, свідками якої ми є. Зараз все ще є момент, щоб зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший шлях. Впродовж років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевиднішим, що цей шлях не веде до перемоги – лише до нових втрат. Ціна продовжує зростати, і жоден результат не виправдовує таких людських жертв», – сказав принц Гаррі.

У своєму виступі він також наголосив, що природа війни Росії проти України не є випадковістю чи непорозумінням, а результатом «тривалої, свідомої політики», реалізованої на найвищому рівні. Окремо принц Гаррі згадав про порушення Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

«Усе починається з порушення Будапештського меморандуму – угоди, за якою Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на зобов’язуючі гарантії її суверенітету та територіальної цілісності. Ці гарантії були не просто порушені – їх відкинули. І коли порушуються зобов’язання такого масштабу, шкода не обмежується кордонами України. Це завдає удару по довірі до будь-якої міжнародної гарантії, до кожної спроби нерозповсюдження зброї та до кожної обіцянки, даної між країнами», – зазначив герцог Сассекський.

Принц Гаррі також підкреслив, що США відіграють «особливу роль» у цьому конфлікті, нагадавши, що Вашингтон був серед гарантів безпеки України, коли вона відмовилася від ядерної зброї.





«Це момент для американського лідерства. Момент для Америки показати, що вона здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання. Не з милосердя, а виходячи з власної тривалої ролі у забезпеченні глобальної безпеки та стратегічної стабільності», – додав принц Гаррі.

Це третій візит принца Гаррі до України. Вперше він приїжджав до Львова у квітні 2025 року, через кілька місяців, у вересні 2025 -го, відвідував Київ. Він приїжджав на запрошення уряду України, щоб допомогти у відновленні військових із серйозними пораненнями.

Нині молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ прибув до української столиці з неанонсованим візитом.

З ініціативи принца Гаррі з 2014 року проводяться Invictus Games – міжнародні змагання серед військових із інвалідністю. Фонд Invictus Games Foundation, що організовує змагання, допомагає в реабілітації військових в Україні, надаючи спортивне обладнання.