«Найдешевший у світі». Розповідь про P1-Sun – головну зброю проти «шахедів»

Від першого прототипу до першого збиття – лише три місяці. Поки Росія намагається ускладнити свої дрони, оснащуючи «шахеди» ракетами, відеокамерами та танковими мінами, українські розробники створюють системи повної автоматизації для полювання у повітрі. БПЛА від компанії SkyFall P1-Sun – дрон-перехоплювач, який самі розробники жартівливо називають «пісюн» – має на своєму рахунку вже понад 3 тисячі підтверджених уражень, а ціна такого «мисливця» у десятки разів менша за вартість цілей, які він знищує.

Як українська технологія за близько 1000 доларів нівелює мільйонні витрати агресора, чому цим досвідом цікавляться за кордоном та чи реально керувати дроном-перехоплювачем з іншого кінця світу – про це Донбас Реалії розповів представник компанії SkyFall.

Розмова з представником компанії SkyFall відбулась на умовах анонімності з міркувань безпеки. Це інтерв'ю було записане в рамках підготовки програми телепроєкту Донбас Реалії на тему потенціалу військової співпраці України та країн Перської затоки – її можна подивитись на YouTube-каналі Радіо Свобода.

– Скільки знадобилося часу, щоб від першого прототипу ваш виріб перетворився на робочу історію?

– Від першого прототипу до першого збиття знадобилося близько трьох-чотирьох місяців. Це рішення було одразу націлене на «шахеди». Звичайно, що P1-Sun протидіє зараз «шахедам», дронам «шахедного» типу, а також багатьом іншим [дронам] з фіксованим крилом, розвідникам та камікадзе.

У нас вже є зафіксовані випадки збиття «шахедів» із ракетами, зі «старлінками» Росія спочатку експериментально використовувала супутникові термінали Starlink на розвідувальних дронах, але за лічені місяці перейшла до застосування цієї технології на далекобійних «шахедах», «герберах», «БМ-35» та «молніях». Про те, що агресор почав серійно інтегрувати Starlink у свої ударні дрони, зокрема, наприкінці січня 2026 року написав у Facebook український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук.



Всі ці БпЛА, зазначали українські фахівці, стали ключовим засобом агресора для ударів по українському тилу, передусім енергетиці.



Одним із варіантів, як розв'язати проблему російських дронів зі супутниковим зв’язком, Кащук назвав обмеження або вибіркове відключення сервісу Starlink на підконтрольній Україні території на глибині понад 20–30 кілометрів від лінії фронту. Сергій «Флеш» Бескрестнов, експерт з радіотехнологій, а також радник міністра оборони України Михайла Федорова також зазначив, що потрібне рішення на рівні SpaceX та урядів США і України, яке заборонить використання чужих Starlink в країні.



Невдовзі міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».



1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».



2 лютого Михайло Федоров повідомив, що уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового зв'язку Starlink, зазначивши, що незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, усе інше буде відключено.



Як це вплинуло на фронт – читайте у матеріалі Без «Старлінків»: чи надовго блокування обмежить можливості армії РФ?, з камерами на хвості. Навіть був «шахед» з танковою міною. Так само і реактивні «шахеди» збиває «пісюн».

– А яка зараз ефективність засобу приблизно?

– Засіб ефективний від 80 до 100% залежно від погодних умов та навичок пілота.

– Ви згадували про те, скільки часу пройшло від прототипу до першого збиття. Але дрони – це ж індустрія, яка не стоїть на місці. Скільки разів вже доводилося доопрацьовувати виріб, щоб він залишався актуальним?

– Перехоплювач – це представник новітньої технології в дроновій війні, тому [його] ітерації і кастомізації відбуваються постійно. Наразі найбільший план і найбільший розвиток, який ми бачимо для P1-Sun – це те, що в нас вже є у використанні: віддалене керування. Тобто, ним можна буде керувати з іншого міста або з іншої країни по всьому світу, по суті.

Також зараз у розробці повна автоматизація виробу, яка, фактично, зможе повністю автоматизувати процес пошуку та знищення цілі. Це дозволить зробити його набагато ефективнішим.

– Те, що ви розповідаєте про плани – це вже розробляється, чи поки це віддалена перспектива?

– В розробці.

– В Україні є Battle Proven (характеристика зброї, техніки чи стратегії, які успішно пройшли тестування в умовах реальних бойових дій – ред.). Наскільки важливо саме для цієї сфери та виробу те, що перехоплювач тестується у бойових умовах, а не на полігоні?

– Так, це дуже важливо. У SkyFall ми пишаємося тим, що наші засоби є одними з найефективніших.

Якщо ми кажемо, наприклад, про український дрон-бомбардувальник «Вампір» Український важкий дрон-бомбардувальник, здатний нести до 15 кілограмів боєзаряду – це можуть бути мінометні снаряди, кумулятивні гранати і навіть бомби: фугасні чи термобаричні. Військові РФ навіть дали йому власну назву «Баба-Яга», хоча згодом почали так називати всі великі коптери. – то це найефективніший засіб на полі бою. У межах програми «Армія дронів» 2025 року нас нагородили цим званням. Також [FPV-дрон] «Шрайк» дуже ефективний. У нас є, наприклад, кейс збиття [ним] гелікоптеру в повітрі.

Читайте також: «Хлопці роблять замовлення». У ЗСУ знайшли нове застосування смертоносним «Вампірам»

Так само і з перехоплювачами. Саме постійне вдосконалення і те, що ми чуємо фронт та адаптовуємося до його потреб, робить наші засоби такими ефективними.

– З чим зараз звертаються до вас військові? Бо рішення ж, з ваших слів, вже робоче, то чи потрібен цей зворотній зв'язок?

– Постійно потрібен зворотній зв'язок. Треба розуміти, що як противник адаптується, так і нам потрібно відповідати на виклики на фронті. Так само розвиваються засоби протиповітряної оборони, засоби електронної боротьби і залежно від відгуків з фронту, ми також адаптуємо свої засоби.

– Взагалі ця сфера зараз під пильною увагою за кордоном. Скажіть, чи проявляли інтерес до вашої розробки ймовірні іноземні замовники, і як це загалом проявляється?

– Так, ми з початком подій на Близькому Сході відчули підвищений запит. Звичайно, що завжди був запит до SkyFall щодо продуктів. На «вампіри», «шрайки», P1-Sun були запити і зацікавленість з усього світу , але зараз, звичайно, більший інтерес від країн Близького Сходу.

Це природно, тому що українські військові і виробники мають найбільше досвіду у роботі з повітряними небезпеками і розв'язанням цих проблем.

Війна в Ірані: головне Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму. У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Крім того, Іран заблокував ключовий для світу морський шлях – Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти та понад 30% зрідженого природного газу. Це призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та різкого зростання цін на енергоносії. У березні Сполучені Штати передали Ірану мирний план із 15 пунктів. Тегеран заявив, що відхилив план США, назвавши його «нереалістичним, нелогічним і надмірним».

Сполучені Штати передали Ірану мирний план із 15 пунктів. Тегеран заявив, що відхилив план США, назвавши його «нереалістичним, нелогічним і надмірним». 2 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові «ще навіть не починали» знищувати те, що залишилося від Ірану після місяця руйнівних повітряних атак, і пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах. Ці зауваження, без подальших уточнень, були опубліковані через кілька годин після того, як Іран здійснив нові ракетні й безпілотні атаки на Ізраїль і країни Перської затоки після попереднього попередження Трампа Тегерану, що він повинен «укласти угоду», перш ніж від країни «нічого не залишиться». Трамп продовжував посилати дещо суперечливі сигнали щодо війни, заявивши 1 квітня у телевізійному зверненні, що Сполучені Штати близькі до того, щоб «завершити роботу» в Ірані, водночас попередивши, що американські війська продовжуватимуть завдавати країні «надзвичайно потужних» ударів ще «два-три тижні». У цій промові президент США виправдовував війну як необхідну для того, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї. 8 квітня Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим. Переговори з початку війни між Сполученими Штатами та Іраном відбулись 11-12 квітня, в Ісламабаді (Пакистан). Вони не призвели до угоди про припинення війни, і президент США наказав запровадити морську блокаду Ірану. Це були перші прямі переговори між США та Іраном за понад 10 років і водночас перші переговори на найвищому рівні від Ісламської революції 1979 року. 16 квітня високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що Іран і США досягли обмеженого прогресу на шляху до можливої угоди за посередництва Пакистану, проте залишаються серйозні розбіжності. Того ж дня Трамп заявив, що представники США й Ірану можуть зустрітися цими вихідними (18-19 квітня). Крім того, президент США зазначив, що, на його думку, Вашингтон «дуже близький до укладення угоди» з Тегераном. За його словами, він не впевнений, що двотижневе припинення вогню, яке закінчується 22 квітня, потрібно буде продовжити, і що «якщо угоди не буде… бойові дії відновляться». Термінів він не уточнив. 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про припинення вогню, підписаної між Ліваном та Ізраїлем. Котирування нафти різко впали вдень після цього оголошення. Ще близько 14-ї години за Києвом Brent коштував близько 96 доларів за барель, а станом на 16:30 вона опустилася до менш як 89 доларів.

Ми не можемо розкривати, які це були країни та запити, але можемо сказати, що вони концентрувалися переважно на засобах для багатошарової системи протиповітряної оборони, на їхньому використанні, їхній імплементації та розгортанні на місці. Компанія SkyFall готова допомагати партнерам у тому форматі, який буде погоджений державою.

Для нас, звісно, пріоритетом залишаються потреби українських військових і Сил оборони України, але ми можемо допомагати і країнам-партнерам, і задовольняти потреби на фронті. Для цього в нас є виробничі потужності, які можуть забезпечити до 50 тисяч перехоплювачів на місяць .

Якщо необхідно і буде своєчасний запит, то можемо масштабувати це виробництво орієнтовно впродовж трьох місяців, але знову ж таки – тільки в разі погодження і «зеленого світла» від держави.

– Ви згадали про кількість, яку спроможні виробляти. А який відсоток з цих спроможностей займає держава або волонтери своїми замовленнями? Тобто те, що стосується саме дій на фронті в Україні.

– Насправді немає якогось фіксованого відсотку, тому що він варіюється залежно від місяця. Тобто це постійно різні відсотки, про які ми говоримо. Це від 30 до 70% приблизно завантаженість.

У нас є можливість забезпечувати як українську армію, так і країни-партнерів, з якими буде погодження на співпрацю від української держави.

– Враховуючи, що у вас є «Вампір», наскільки досвід цього дрона допоміг вам розробити перехоплювач? Чи це різні сфери і вони не перетинаються?

– З цього приводу я точно можу сказати, що досвід роботи на фронті дуже сильно допоміг, тому що в нас було розуміння, що потрібно фронту, як це потрібно робити і який фідбек збирати. Тому з точки зору організації процесів це точно допомогло.

– Ще одне уточнення з приводу зацікавлення інших країн. Якщо є розуміння, то про які партії йдеться? Це тисячі дронів чи десятки тисяч, як елемент комплексної ППО, про що ви згадували?

– Та знову ж таки, в принципі, у наших можливостях виробляти [замовлення] у тому обсязі, який буде своєчасно затребуваний. А отже, як тільки ми будемо мати розуміння і «зелене світло» від країни, ми зможемо це поставити.

– Загалом відомо, що перехоплювач такого типу коштує десь 2000 доларів. Що у вас із ціною?