Фахівці з України знищували іранські «Шахеди» в кількох країнах Близького Сходу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки роботи українських військових експертів зі збиття іранських дронів на Близькому Сході. Про це він розповів у своїх відповідях на питання журналістів, які опублікував 10 квітня.

Він нагадав, що Україна направила на Близький Схід, зокрема, експертів із дронів-перехоплювачів та експертів з радіоелектронної боротьби:

«І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми іранські «шахеди»? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх».

Президент додав, що йдеться не про навчальну місію чи тренування, а про підтримку в створенні сучасної та дієвої системи захисту неба.





«Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні», – вважає Зеленський.

Він додав, що Україна також збивала дрони з реактивними двигунами, назвавши це «хорошим сигналом»:

«Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами».

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що вже 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки.