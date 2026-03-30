Зеленський відреагував на заяву директора Rheinmetall щодо українських виробників дронів

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера щодо виробників дронів в Україні. Очільник німецького концерну раніше прирівняв їх до «українських домогосподарок», які роздруковують компоненти для дронів на 3D-принтерах.

«Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс. Якщо чесно, то на мій погляд сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом», – заявив Зеленський журналістам 30 березня.

За його словами, результат цих технологій Україна щоденно показує на полі бою: «і на землі, і в небі, і на морі». «І я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу», – зазначив він.

Видання The Atlantic 27 березня оприлюднило інтерв’ю з Паппергером, який висловив скепсис щодо інноваційності застосування дронів у війні, назвавши їх «грою в Лего». Очільник Rheinmetall висловив сумнів, що безпілотники матимуть революційний ефект для оборонної індустрії.

Говорячи про потужності з виробництва дронів в Україні на кшталт Fire Point чи Skyfall, Паппергер сказав, як цитує стаття: «Це українські домогосподарки. Вони мають 3D-принтери на кухні і виробляють складові для дронів. Це не інновації».

Позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин 29 березня прокоментував заяву Паппергера, написавши у своєму акаунті в X, що відвідує понад 200 військових виробництв на рік: «Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, але мусять важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall».

Після цього компанія оприлюднила заяву, в якій висловила «найвищу повагу» до зусиль українського народу в обороні від російської агресії.

Читайте також: Rheinmetall: Україна отримає перші бойові машини піхоти Lynx на початку 2026 року

«Кожна жінка й чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є натхненням для нас. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні», – заявила пресслужба концерну Rheinmetall.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.