Українські домогосподарки з 3D-принтерами. Реакції на заяви глави Rheinmetall про виробництво дронів

Заява гендиректора компанії-виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера про те, що в українських дронах немає нічого інноваційного, а їхнє виготовлення можна порівнти з «грою в Lego», викликали різку реакцію в Україні.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що «конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом», а представники українських виробників дронів наголосили на ефективності своїх розробок на полі бою.

Радіо Свобода зібрало головні реакції та заяви на цей момент.

Армін Паппергер – генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall, одного з найбільших виробників зброї в Європі. Він працює в компанії з 1990 року і очолює її з 2013-го. Після початку повномасштабної війни Rheinmetall різко наростив виробництво озброєння, а сам Паппергер став однією з ключових публічних фігур європейської оборонної індустрії.

Заява голови Rheinmetall

У статті «The Atlantic» журналіст Саймон Шустер описує з Паппергером розмову про українські дрони.

Коли журналіст згадав безпілотники, якими Україна ефективно знищує російські танки, гендиректор Rheinmetall відреагував так: «Це як гратися із Лего» і додав, що не вважає, що ці дрони здатні змінити оборонну індустрію.

«У чому інновація України? – запитав Паппергер. – У них немає жодного технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: Вау! І це чудово. Ну й що. Але це не технології рівня Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

Коли журналіст запитав Паппергера, що для його бізнес-моделі означатиме розвиток українського виробництва дронів, той різко запитав: «Хто є найбільшим виробником дронів в Україні?»

Журналіст згадав компанії «Fire Point» і «Skyfall», які виробляють для українських військових сотні тисяч дронів на місяць.

На це гендиректор Rheinmetall відповів:

«Це українські домогосподарки. У них на кухні стоять 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів»

Окрім того, Паппергер, коментуючи перспективи українських виробників на ринку НАТО, сказав, що «їм потрібна кваліфікація НАТО».

28 березня Саймон Шустер розповів, що поспілкувався з представником одного із провідних виробників дронів в Україні «Skyfall» з приводу слів Паппергера.

«Якщо дрона, створеного українськими «домогосподарками», достатньо, щоб знищити танки та артилерію... Гадаю, зараз офіційно настала ера домогосподарок», – процитував Шустер свого співрозмовника.

Уже 29 березня компанія Rheinmetall оприлюднила заяву, в якій висловила «найвищу повагу» до зусиль українського народу в обороні від російської агресії.

«Кожна жінка та чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є натхненням для нас. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні», – заявила пресслужба концерну.

Реакція української влади

Позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин, коментуючи заяву Паппергера 29 березня, написав , що відвідує понад 200 військових виробництв на рік:

«Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, але мусять важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall».

30 березня зʼявилася й реакція президента Володимира Зеленського.

«Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс. Якщо чесно, то на мій погляд сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом», – заявив президент.

За його словами, результат цих технологій Україна щоденно показує на полі бою: «і на землі, і в небі, і на морі». Він виразив упевненість, що Україна вже займає своє місце у світі в окремих оборонних технологіях і підходах.

Позиція виробників дронів

На заяву Паппергера також відреагував генеральний директор української оборонної компанії «Інфозахист» Ярослав Калінін. У своєму дописі він наголосив, що українські розробки – це повноцінні технологічні рішення, створені в умовах обмеженого доступу до західних компонентів.

«Ми робимо компоненти, технології та код самі. Не тому, що хотіли винаходити велосипед. А тому, що ваші «провідні західні компанії» нам його не продавали. Тому ми йдемо у власні чіпи та метаматеріали – не від амбіцій, а від безвиходу»

Калінін також запропонував інше визначення інновації:

«Інновація – це коли ти вирішуєш задачу, яку до тебе не вирішував ніхто. FPV-дрон за $500, що знищує танк за мільйони – це і є інновація... Ми маємо інновації. Ми маємо технології. І ми будемо мати свої винаходи – не завдяки вам, а всупереч».

На заяву Паппергера також відреагував засновник української miltech-компанії «TAF Industries» Олександр Яковенко. Він заявив , що такі оцінки свідчать про нерозуміння частини європейського оборонного керівництва умов сучасної війни.

Яковенко навів цифри, які, за його словами, ігнорує традиційна оборонна індустрія:

лише за 2025 рік українські дрони здійснили 819 737 підтверджених ударів;

дронии завдали 90% усіх бойових втрат російської армії – більше, ніж усі інші види озброєння разом узяті.

«Одна лише компанія «TAF Industries» виробляє до 100 000 FPV-дронів на місяць. За будь-які 90 днів тільки вироби моєї компанії мають більше підтверджених уражень, ніж увесь флот вашої техніки за всю свою історію бойового застосування. І головне – я створив цю компанію і цей результат за два роки, а не за 50»

Він також наголосив на швидкості адаптації українського виробництва:

«Ми втрачаємо заводи від ракет і відновлюємо їх за тижні. Ми друкуємо деталі в підвалах і відправляємо 100 000 ударних систем на місяць, тоді як ваші інженери все ще потребують 3–5 років і сотні мільйонів євро на сертифікацію навіть незначного оновлення».

Українська громадська діячка та керівниця проєкту «Victory Drones» Марія Берлінська відповіла, що така оцінка ігнорує реальні результати української індустрії дронів.

«Але на війні добре все, що вбиває опонента і рятує своїх. І вбили ми ворога своїми «кухонними» технологіями в тисячі разів більше, ніж будь-який Rheinmetall за всю свою історію», – написала вона.

Берлінська також звернула увагу на дисбаланс ресурсів і підходів: українська індустрія розвивалася швидко й часто з мінімальними бюджетами, тоді як великі західні оборонні компанії десятиліттями працювали в умовах значного фінансування і лобізму.

У цьому контексті вона поставила риторичне запитання, чи змогли б такі корпорації «за чотири роки з мінімальними бюджетами знищити техніку на мільярди», як це зробили українські виробники БПЛА.

Реакція соцмереж

Заяви Паппергера викликали активну реакцію і в соцмережах. Деякі користувачі іронічно переосмислили його слова про «українських домогосподарок», використовуючи, зокрема, хештег #MadeByHousewives в соцмережі Х.

Під ним публікують фото і відео з виробництва та складання дронів – від імпровізованих майстерень до серійних партій FPV – демонструючи масштаб і технологічність процесу.

Окремі користувачі підкреслюють роль жінок у війні та оборонній індустрії, згадуючи, що десятки тисяч українок служать у Збройних силах або працюють у виробництві озброєння.

Через скандал навколо заяв Паппергера в соцмережах також звернули увагу на зниження вартості акцій Rheinmetall, які з початку року демонструють спад.