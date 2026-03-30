Українські дрони: геополітичний ефект. Україна знайшла нових союзників?

Українські дрони критикують, бо їх купують?

Тема програми Свобода Live – дрони. Ті, які президент України Володимир Зеленський пропонує союзникам США на Близькому Сході для перехоплення іранських безпілотників. Та ті, які атакують нафтотермінал у Ленінградській області Росії.

Місяць триває війна в Ірані. Ціни на нафту й досі високі, Ормузька протока заблокована. Скільки ще триватиме конфлікт на Близькому Сході? Досвід війни: чого може навчити Україна країни Близького Сходу? Чи є загроза зливу українських технологій в Росію?

Розпитали у Володимира Гаврилова, генерал-майору у запасі, заступника міністра оборони (у 2022-2023 рр).

Чи почнеться наземна операція в Ірані?

Якщо так, то де саме? Конфлікт затягується, чи збільшується з часом загроза ослаблення допомоги Україні?

Поясноє Вадим Черниш, голова Керівної ради Центру безпекових досліджень СЕНСС.

Усть-Луга. Україна б'є по портах РФ. Яка мета?

Поки Росія щоденно заробляє сотні мільйонів доларів на продажі своєї нафти, Україна успішно атакує російські порти, звідки та сама нафта йде на експорт. Наскільки болючими для Кремля є ці атаки?

Розповів Вадим Денисенко, політолог, керівник аналітичного центру Ділова Столиця.

Дивіться це у програмі Свобода Live:

Передача українських дронів-перехоплювачів країнам Близького Сходу може призвести до витоку технологій у Росію, вважає голова Керівної ради Центру СЕНСС Вадим Черниш.

«Мова не тільки про самі дрони, а про організацію системи боротьби з дронами», – каже Черниш.

За його словами, у країнах з поганим захистом від шпигунства ці дані можуть швидко потрапити до Росії. У такому випадку ворог зможе адаптувати свої атаки та ефективніше обходити українську ППО.

Водночас генерал-майор у запасі Володимир Гаврилов зазначає, що ризик витоку українських рішень у сфері дронів існує, однак він не є критичним. За його словами, технології швидко змінюються, тож навіть у разі витоку актуальні рішення можуть втратити значення вже за кілька місяців.

«Мова йде навіть не про технології: ті дрони, які зараз використовуються в Україні, не є якимось технологічним проривом. Це прості, бюджетні конструкції, але вони правильно компонуються та інтегруються», – каже Гаврилов.

Він додав, що ризики залишаються, але їх можна зменшити завдяки належним організаційним заходам.