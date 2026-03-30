З початку весни дрони-перехоплювачі знищили 2,3 тисячі російських цілей – Сирський

Росія змінює тактику повітряних атак, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський за підсумками наради 30 березня:

«Ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА».

За словами Сирського, українські війська нарощують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і посилюють підготовку військовослужбовців. Також впроваджуються організаційні зміни для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів.

Головнокомандувач вказав на те, що в березні Командування безпілотних систем протиповітряної оборони переформували в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Воно діє в складі Повітряних Сил ЗСУ та відповідає за розвиток і застосування «малої ППО», модернізацію техніки та підготовку особового складу.





«У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим. З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами», – заявив Сирський.

Водночас, за його словами, Україні потрібне нарощування кількості БПЛА-перехоплювачів, зокрема, із системами автоматичного наведення. Головнокомандувач вказав на те, що Росія збільшує виробництво дронів, модернізує їх та удосконалює застосування.

Також Сирський навів дані, за якими від початку березня українські гелікоптери знищили 379 російських ударних дронів. Над збиттям також працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

«Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО – як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів», – додав він.

12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що в Росії до 1 квітня запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

За даними єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса, в 2026 році Росія може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників.