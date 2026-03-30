Безпекова угода України та Болгарії передбачає спільне виробництво, зокрема, дронів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський та виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров підписали двосторонню безпекову угоду 30 березня, під час візиту болгарської делегації до Києва.

«Наші команди над цим працювали тривалий період і я дуже радий, що в нас є така 10-річна безпекова угода між нашими державами», – прокоментував Зеленський у зверненні до преси.

Він відзначив серед пунктів угоди продовження військової підтримки Болгарії, назвавши важливим моментом домовленість про спільне виробництво на території обох країн «різної зброї, включаючи дрони».

«Я хочу подякувати за те, про що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Вдячний за це, я думаю, що це посилює обидві наші країни», – сказав він.





Крім того, Зеленський відзначив важливість енергетичної складової угоди. Він сказав, що відповідний енергетичний коридор може бути технічно дооблаштований до кінця року й мати транспортну спроможність 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Він також привітав рішення Софії приєднатися до програми PURL.

Гюров у своєму виступі назвав візит до Києва честю для себе й знаком того, що Болгарія продовжує міцно стояти поруч із Україною:

«Сьогодні з президентом ми підписали угоду про безпекову співпрацю, яка довго готувалася, я радий, що ми змогли це цього разу. І це не просто якась формальність, це спільна робота для нашої спільної євроатлантичної безпеки».

Він назвав приєднання до PURL виявом солідарності в дії, який, на його думку, посилюватиме безпеку Європи в цілому.

Голова болгарського уряду також відзначив досвід, який Україна накопичила в захисті інфраструктури, зокрема, забезпечуючи свободу судноплавства в Чорному морі.

Читайте також: Зеленський пояснив, які є ризики через затримку кредиту від ЄС

«Ми вважаємо, що Україна – це ключовий фактор для забезпечення безпеки не лише в регіоні Чорного моря, а всього східного флангу НАТО», – сказав він.

Прем’єр також привітав підписання протоколу між міністрами освіти щодо гімназії імені Раковського в Болграді. Він вказав на те, що громада в Україні є найбільшою діаспорою болгар за межами його країни.

Делегація уряду Болгарії на чолі з в.о. прем’єр-міністра Андреєм Гюровим прибула до Києва 30 березня. Очікується, що Гюров проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.



