Кулеба повідомив про роботу над запуском залізничного сполучення з Болгарією

Олексій Кулеба додав, що окремим фокусом розмови були розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура
Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зустрівся з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим під час його візиту до України – про це сам Кулеба заявив 30 березня.

«Обговорили низку важливих питань. Зокрема, працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», – заявив він.

Кулеба додав, що окремим фокусом розмови були розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура. За його словами, сторони планують надалі співпрацювати в сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії.

«Обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Розраховуємо на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року», – повідомив Кулеба.

Ісмаїлов наразі не коментував зустріч публічно.

Делегація уряду Болгарії на чолі з в.о. прем’єр-міністра Андреєм Гюровим прибула до Києва 30 березня. Очікується, що Гюров проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

