Очільник уряду Болгарії і п’ять міністрів прибули до Києва

До Києва 30 березня прибула болгарська делегація на чолі з в.о. прем’єр-міністра Андреєм Гюровим, який проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, повідомляє пресслужба уряду Болгарії.

До складу делегації також увійшли міністерка закордонних справ Надежда Нейські, міністр транспорту і зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти і науки Сергей Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

Тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим запрацював у лютому цього року. Перед тим, у грудні пішов у відставку уряд Росена Желязкова – на тлі протестів по всій країні.

Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

Уряд Росена Желязкова перебував при владі з початку 2025 року.

На 19 квітня в Болгарії призначені позачергові загальні вибори.