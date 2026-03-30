Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Очільник уряду Болгарії і п’ять міністрів прибули до Києва

Андрей Гюров після прибуття до Києва (справа), 30 березня 2026 року
Андрей Гюров після прибуття до Києва (справа), 30 березня 2026 року

До Києва 30 березня прибула болгарська делегація на чолі з в.о. прем’єр-міністра Андреєм Гюровим, який проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, повідомляє пресслужба уряду Болгарії.

До складу делегації також увійшли міністерка закордонних справ Надежда Нейські, міністр транспорту і зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти і науки Сергей Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

Тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим запрацював у лютому цього року. Перед тим, у грудні пішов у відставку уряд Росена Желязкова – на тлі протестів по всій країні.

Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

Уряд Росена Желязкова перебував при владі з початку 2025 року.

На 19 квітня в Болгарії призначені позачергові загальні вибори.

Форум

XS
SM
MD
LG