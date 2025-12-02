У Болгарії під час антиурядового протесту сталися сутички, президент закликав до відставки уряду

Тисячі людей зібралися на мітинг у столиці Болгарії Софії й кількох інших містах ввечері 1 грудня, протестуючи проти бюджетних планів уряду на 2026 рік. Деякі протестувальники мали сутички з поліцією у Софії, кидаючи в правоохоронців каміння, пляшки і петарди.

Як повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода, відомо про щонайменше 10 затриманих, а також про двох поранених поліцейських.

На акції, яку називають найбільшою за останні роки, протестувальники зібралися на площі перед парламентом, тримаючи плакати із закликами до змін уряду, скандуючи «мафія» і «у відставку».

«Це не зіткнення між поліцією і протестувальниками, а провокація мафії, яка має на меті протистояння», – заявив президент Румен Радев у своїй позиції.

Він закликав припинити насильство і дотримуватися закону. Водночас Радев закликав до відставки уряду, заявивши: «Провокації не змінюють факту: болгари сказали «ні» цьому уряду. Є лише один вихід: відставка й дострокові вибори».

У Софії це була друга подібна демонстрація проти проєкту бюджету владної більшості. Вперше протестувальники вийшли на вулиці минулої середи.

Протестувальники вимагають відкликання документу, заявляючи, що він значно збільшує зарплати державної адміністрації, Міністерства внутрішніх справ, армії й судової системи, водночас обтяжуючи приватний сектор, зокрема вищими внесками на соціальне страхування.

Акції протесту проти бюджету 1 грудня також відбулися в низці інших міст по всій країні. Вони пройшли мирно і без ескалації.

Опозиційні партії й інші організації заявляють, що протестують проти планів уряду підвищити внески на соціальне страхування і податки на дивіденди для фінансування вищих витрат, а також проти державної корупції.

Очікується, що уряд цього тижня запропонує поправки до бюджету на 2026 рік, пообіцявши не просувати суперечливі пункти, такі як збільшення внесків на соціальне страхування.

Зі вступом Болгарії до єврозони 1 січня бюджет стане першим у країні, розрахованим у євро.

У Болгарії раніше відбулалися протести проти переходу країни на євро. Більшість партій у парламенті Болгарії заявили про свою підтримку введення євро, що було однією з умов вступу до Європейського Союзу у 2007 році.