Президент Болгарії оголосив про відставку на тлі повідомлень про намір створити власну партію

Президент Болгарії Румен Радев заявив у промові 19 січня, що йде у відставку, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Радев, який мав обіймати переважно церемоніальну посаду до січня 2027 року, сказав, що подасть заяву про відставку до Конституційного суду 20 січня. Якщо її схвалять, його замінить віцепрезидентка Іліана Йотова до президентських виборів у листопаді.

Оголошення з’явилося на тлі повідомлень про те, що Радев готується очолити власну партію, з якою балотуватиметься на майбутніх дострокових парламентських виборах. Під час свого виступу він прямо не сказав, чи зробить це.

Радев розкритикував корупцію й олігархію в Болгарії і завершив своє звернення словами: «Ми зіткнулися з битвою за майбутнє батьківщини. Час покласти край політиці умиротворення. Ми готові, ми можемо і ми досягнемо успіху».

Болгарія переживає чергову політичну кризу після того, як уряд пішов у відставку через масові антикорупційні протести в грудні. Дострокові парламентські вибори очікуються наприкінці березня або на початку квітня. Найближчими днями Конституційний суд ухвалить рішення щодо відставки Радева.

Румен Радев часто висловлював проросійські позиції, особливо після початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Він кілька разів звинувачував Європу у війні, що триває.