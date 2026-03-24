«УЗ»: 4 тисячі залізничників пройшли навчання з «Безпечної евакуації»

Чотири тисячі залізничників уже пройшли навчання з «Безпечної евакуації на залізниці», повідомив на брифінгу 24 березня голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Тренінг включає в себе не лише інформацію про евакуацію, а також медичну підготовку і дії під час надзвичайних ситуацій таких як пожежа тощо.

За словами Перцовського, така необхідність постала після збільшення російських ударів по залізниці. З початку повномасштабного вторгнення російська армія здійснила 4998 атак на залізничну інфраструктуру – йдеться не лише про потяги, а й вокзали, зазначив він. 10 відсотків цих атак відбулися протягом останніх чотирьох місяців, кажуть в «УЗ».

«Кількість атак зростає, особливо навесні, коли з енергетики фокус зміщується і ворог фокусується безпосередньо на транспортній інфраструктурі. Зараз всі напрямки залізниці об’єдналися для побудування ефективної системи моніторингу загроз і швидкої реакції на них. У нас є центр управління рухом, де створена окрема структура – центральна моніторингова команда. В нас діють 15 моніторингових команд», – сказав Олександр Перцовський.

Він додав, що найближчими днями у кожному пасажирському вагоні будуть розміщені «Правила безпечної евакуації на залізниці». Ознайомитися з ними можна і на сторінках «Укрзалізниці» у соцмережах.

«Потяг, коли стається влучання, він може стати пасткою, бо метал швидко гнеться, починається пожежа, виділяються хімічні речовини. Варіантів, будучи в поїзді, врятуватися, суттєво менше. Перебуваючи надворі, навіть на незначному віддаленні від поїзда, є можливість відбігти, є можливість лягти на землю. Ми рекомендуємо не скупчуватися біля поїзда», – сказав Перцовський.

На запитання журналістів, чи відбуватимуться евакуації в приміських поїздах і, зокрема, у міських електричках керівник підприємства зазначив, що все залежатиме від ситуації на конкретній ділянці території.

«Загалом приміські поїзди, особливо на прифронтових територіях – там, де за ними полюють дрони з камерами, вони так само будуть зупинятися і зупиняються вже сьогодні. На жаль, електрички і дизель-поїзди стають мішенню навіть більше ніж поїзди далекого з’єднання. В місті вони будуть адаптовані до ситуації», – сказав Перцовський.

В «УЗ» кажуть, що машиністів і провідників про загрозу удару повідомляють з центру моніторингу «Укрзалізниці». Після сповіщення у них є 20 хвилин для оголошення і проведення евакуації. Про свій досвід на брифінгу розповіли й провідники.

«Евакуація займає 7-8 хвилин. Трапляються такі пасажири, які категорично кажуть; «я не піду і все». Ми евакуйовуємо всіх пасажирів, залишаємо відчинені двері – і якщо пасажир почує звук і захоче врятуватися, він зможе вийти», – каже провідник Олександр Корешков.

«Укрзалізниця» спільно з партнерами організувала безкоштовне гаряче харчування для пасажирів, евакуація яких триватиме кілька годин. Отримати їжу можна буде не наступній зупинці. Крім того, з допомогою міських і обласних адміністрацій організовують автобуси, які підвозять евакуйованих, кажуть в «УЗ».

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.