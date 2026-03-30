Свириденко привітала намір Болгарії приєднатися до ініціативи PURL

Представники урядів України та Болгарії провели перші спільні консультації, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 30 березня.

Вона подякувала болгарському колезі Андрею Гюрову за візит і назвала зустріч кроком до нового рівня співпраці держав в умовах безпекових загроз з боку Росії.

«Ухвалили Спільну заяву та домовилися розробити Дорожню карту наших практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб наших дітей і молоді», – написала Свириденко в своїх соцмережах.

Сторони також обговорили постачання дизелю та збільшення поставок газу в рамках роботи Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту. Голова уряду назвала цінним для України досвід Болгарії у сфері атомної енергетики і подякувала Софії за допомогу у відновленні енергетичного сектору.





Прем’єр-міністерка зазначила, що Болгарія висловила намір долучитися до програми закупівлі американської зброї в Україну коштом європейських країн:

«Вітаємо намір Уряду Болгарії приєднатися до ініціативи PURL. Обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та включення України до складу групи з розмінування на морі».

За словами Свириденко, Київ зацікавлений у залученні Болгарії та її компаній до проєктів відновлення, зокрема в Одеській області, де проживає численна болгарська громада. Натомість у Болгарії нині перебувають близько 80 тисяч українців, з них близько 20 тисяч дітей, додала вона.

Раніше міністр громад і територій Олексій Кулеба повідомив про плани запустити залізничне сполучення між Україною та Болгарією через Румунію.

Делегація уряду Болгарії на чолі з в.о. прем’єр-міністра Андреєм Гюровим прибула до Києва 30 березня. Очікується, що Гюров проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.



