У МЗС відреагували на заяву Тегерану про «активну участь України» у війні проти Ірану

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву Тегерану про «активну участь України» у війні проти Ірану.

«Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму», – написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

За даними ЗМІ, постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані у листі до генсека ООН написав, що Україна нібито бере «активну участь у військовій агресії» проти Ірану. У листі він заявив, що через відправлення українських фахівців на Близький Схід «Україна несе міжнародну відповідальність за сприяння або сприяння вчиненню міжнародно-протиправного діяння».

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що вже 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки.



