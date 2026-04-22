Зеленський прокоментував перспективи поновлення тристоронніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на тристоронніх переговорів щодо закінчення війни, «в нас питання немає».

«Про формат: і де, і коли. Це, чесно кажучи, від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент. В принципі, пріоритетні країни, ми з вами знаємо, там вже проводились зустрічі: Туреччина відкрита, Близький Схід – поки що там припинення вогню, думаю, що для всіх безпечно», – сказав він, спілкуючись з журналістами.

Зеленський заявив про готовність зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі.



«Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись. Вчора наші команди спілкувалися – представники наших переговорних команд, України і Америки, спілкувалися між собою. В принципі, це постійно відбувається. Ми дуже надіємося до повернення тристоронніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає», – додав президент.

Раніше в коментарі CNN Зеленський сказав, що хоча технічні переговори зі Сполученими Штатами все ще тривають, він «не бачить можливості зустрітися… доки питання не буде закрито, справу Ірану».



Зеленський зазначив, що «викликом» є те, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – веде як переговори про війну в Ірані, так і в Україні.

Він зазначив, що не можна казати, що «ми поговоримо (про Україну) трохи пізніше… Україна – це не «трохи пізніше». Україна вже переживає таку велику трагедію, ми повинні знайти спосіб впоратися з цим паралельно».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».



