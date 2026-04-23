Принц Гаррі у Києві: Україна воює за принципи, на яких базується демократія

Принц Гаррі, герцог Сассекський, під час візиту до Києва заявив, що Україна воює за цінності та принципи, на яких базується демократія.

«Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія», – сказав він під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Водночас він відзначив, що Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, «розробляючи найпередовіші дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили».

Принц Гаррі зазначив, що світ не має забувати про війну в Україні та ігнорувати її.

Молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ принц Гаррі прибув 23 квітня до Києва з неанонсованим візитом. Це не перша поїздка принца Гаррі до Києва.