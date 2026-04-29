ISW: вплив удару України по Туапсе був настільки значним, що викликав особисту відповідь Путіна

Вплив українських ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе в Краснодарському краї Росії, очевидно, був настільки значним, що 28 квітня це викликало особисту відповідь російського лідера Володимира Путіна, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що зазвичай Кремль не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

«Україна посилює свою ударну кампанію по російській нафтовій інфраструктурі в той час, як Росія намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення прибутку від експорту енергії для фінансування війни в Україні. Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику площу для ударів по глибокому тилу Росії й перевантажену російську ППО для завдавання частіших і масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі й військових активах, що підтримуватиметься збільшенням виробництва безпілотників в Україні», – йдеться в повідомленні.

Українські війська завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії вночі проти 28 квітня, це був уже третій удар по цьому НПЗ у квітні. Раніше НПЗ уражали 16 і 20 квітня.

Через багатоденну пожежу на НПЗ після удару 20 квітня стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ». Після атаки 28 квітня влада в Туапсе запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою.

Російський президент Володимир Путін визнав, що чергова пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але заявив, що «серйозної загрози немає». Український удар по НПЗ в Туапсе Путін назвав «терором».

Туапсинський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є єдиним російським заводом такого типу на узбережжі Чорного моря. Підприємство має стратегічне значення для РФ: воно є ключовим вузлом для забезпечення паливом російського військового угруповання й основним терміналом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».