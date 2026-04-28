Міноборони: Україна наростила дальність ударів по Росії в 2,5 рази від початку повномасштабної війни

Сили оборони змогли в понад 2,5 рази збільшити дальність ударів по російському тилу від початку повномасштабного вторгнення – такі дані оприлюднило Міністерство оборони 28 квітня.

«Якщо в 2022 році вдалося уразити воєнний обʼєкт приблизно за 630 км, то нині українські далекобійні засоби успішно нищать воєнну машину ворога на відстані близько 1 750 км», – йдеться в повідомленні.

Міноборони нагадало, зокрема, про удар по авіабазі «Енгельс-2», розташованій за 650 кілометрів від точки пуску в Україні, в грудні 2022 року. Це один із ключових аеродромів російської стратегічної авіації. Тоді атака пошкодила два бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет.

При цьому, за спостереженням відомства, Україна розширила географію ударів у 2024 році. Тоді в квітні вперше був атакований завод із виробництва «Шахедів» у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані (відстань 1 200 кілометрів). Також 9 травня Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Газпром Нєфтєхім Салават» (1 500 кілометрів).





«Тобто 2024-й став роком, коли Україна розпочала перехід до системних далекобійних ударів по обʼєктах воєнної машини РФ», – зазначає Міноборони.

Відомство вказує на збільшення дальності ударів у 2026 році – зокрема, ЗСУ уразили Ухтинський нафтопереробний завод у російській республіці Комі, що на відстані приблизно 1 750 кілометрів від державного кордону. За спостереженнями Міноборони, цього року українські війська продовжують «систематично завдавати удари як у ближньому, так і у глибокому тилу, щоб примусити агресора до миру».

«Нагадаємо, у березні було уражено 5 стратегічних заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки Росії. Операції охопили територію від тимчасово окупованого Криму, Донецької і Луганської областей до глибоких тилових районів РФ, зокрема Ленінградську область», – підсумували у відомстві.

Читайте також: СБУ заявляє про ураження кораблів у Севастополі та інших цілей РФ у Криму

Його пресслужба також наводить заяву міністра оборони Михайла Федорова, за якою мир настане тоді, коли небо буде захищене, російська армія втратить наступальний потенціал, а економіка РФ не витримає навантаження:

«Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування Росії».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



