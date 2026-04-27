Генштаб ЗСУ уточнив результати уражень російських НПЗ у Туапсе і Ярославлі

Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати уражень нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі.

Як заявили в штабі, в результаті ураження 26 квітня нафтопереробного заводу у російському місті Ярославль було пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.



Також у Генштабі повідомили про знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня в районі нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ.

Вдень 20 квітня Генштаб України та інші силові відомства підтвердили, що українські безпілотники повторно вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, внаслідок удару спалахнули резервуари з паливом. Згодом було опубліковано супутникові знімки, згідно з якими дим від пожежі розтягнувся на десятки і навіть сотні кілометрів і досяг Ставрополя на відстані близько 300 кілометрів від Туапсе.

26 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ «Ярославльський» у місті Ярославль (РФ), де зафіксовано пожежу на території підприємства.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



