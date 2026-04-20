Через атаку дронів у Росії горить порт Туапсе

Морський порт Туапсе в Краснодарському краї РФ горить після нічної атаки дронів 20 квітня, повідомляють представники місцевої влади та моніторингові телеграм-канали.

«Туапсе сьогодні вночі зазнав ще однієї масованої атаки безпілотників. В результаті в морському порту, за попередньою інформацією, загинув один чоловік. Ще один постраждав, йому надають усю необхідну медичну допомогу. У морському порту сталося загоряння», – вказав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Телеграм-канал Astra пише про «потужну пожежу в резервуарному парку Туапсинського НПЗ» унаслідок нічної атаки, телеграм-канал Exilenova+ додає, що станом на ранок пожежа триває.

Українські військові ще не коментували нову атаку на Туапсе.

Туапсинський НПЗ 16 квітня вже перебував під ударом. Разом із морським терміналом цей завод входить до структури «Роснефти». Компанію контролює близький друг і соратник російського президента Володимира Путіна Ігор Сєчін. Україна вже била по нафтовій інфраструктурі Туапсе у березні, листопаді й грудні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».