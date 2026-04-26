Сили оборони уразили НПЗ «Ярославльський» і російські військові ешелони – Генштаб

Сили оборони завдали низки ударів по території Росії та окупованій частині України, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ярославльський» у місті Ярославль (РФ), де зафіксовано пожежу на території підприємства», – кажуть у командуванні.

Також, за даними ЗСУ, уражено військові ешелони сил РФ у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на окупованій Донеччині.

«За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції «Каста-2Е1» у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» у Маріуполі на Донеччині», – наголосили у Генштабі.

НПЗ «Ярославльський» – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Влада РФ наразі дану інформацію Генштабу ЗСУ публічно не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



