У Туапсе місцева влада вперше визнала екологічну катастрофу через пожежу на НПЗ

У місті Туапсе в Краснодарському краї РФ через сильну пожежу на морському терміналі, яка розпочалася ще три дні тому після атаки українських безпілотників, сильно погіршилася якість повітря, визнали в оперативному штабі Краснодарського краю 23 квітня.

У попередженні для жителів ідеться, що в атмосферу «надходять продукти горіння, які 22 квітня випали разом із дощем, створивши ефект чорного нальоту на поверхнях». За даними Росспоживнагляду на вечір 21 квітня, у деяких мікрорайонах відзначене перевищення допустимих концентрацій бензолу, ксилолу та сажі в повітрі удвічі-втричі, заявили в оперштабі.

Жителям частини мікрорайонів порадили обмежити перебування на відкритому повітрі, не відчиняти вікна у приміщеннях, частіше проводити вологе прибирання у приміщеннях, а на вулиці за необхідності носити маски. Крім того, мешканцям рекомендується відмовитися від контактних лінз на користь окулярів, промивати ніс, очі та горло і не курити.

В оперштабі пообіцяли, що ситуація нормалізується, «щойно завершиться гасіння загоряння».

Нафтоналивний термінал у порту Туапсе атакували українські безпілотники в ніч на 20 квітня. Генштаб ЗСУ заявив, що ціллю безпілотників був Туапсинський нафтопереробний завод, який утворює єдиний виробничий комплекс із морським терміналом. Після атаки розпочалася сильна пожежа, її гасять уже третю добу. У місті випали «нафтові дощі». Місцеві жителі, як зазначало «Агентство», скаржилися, що влада практично нічого не повідомляє про ситуацію і не скасувала занять у школах.

Натомість 22 квітня прокуратура Краснодарського краю прозвітувала, що співробітники «взяли участь в озелененні міста». На опублікованому фото працівники прокуратури стояли біля клумби на тлі чорного диму за їхніми спинами. Пізніше це фото було видалено.



