У Туапсе тривають «нафтові дощі» після удару по НПЗ

Туапсе, російське портове місто на Чорному морі, нафтові об’єкти якого останніми днями зазнали ударів українських дронів, переживає наслідки великих пожеж на нафтосховищах.

Об’єкти зазнали ударів 16 і 20 квітня, пожежа після останнього з них триває досі. Місцевих жителів закликають уникати перебування на відкритому повітрі, не відчиняти вікна, частіше проводити вологе прибирання, при виході на вулицю використовувати маски та респіратори. Волонтери закликають подбати про безпритульних тварин. Місцеві активісти розповіли проєкту «Вот Так», що багато вуличних собак і кішок зараз мають ознаки отруєння: вони важко дихають, у них червоні очі, а шерсть вкрита нафтою.

У соцмережах публікується відео «нафтових дощів», після яких на землі залишається чорний осад. Ці явища записують місцеві мешканці. Вони також висміюють офіційні повідомлення про те, що концентрація шкідливих речовин не перевищує норму, приклади обурених коментарів наводить видання «Можемо пояснити».

Експерти говорять про велику екологічну катастрофу. «Недозгорілі нафтопродукти зараз виваляться на частину нашого округу і до початку Головного хребта Великого Кавказу. Наслідки для міста, Туапсинського округу та краю загалом розтягнуться на роки», – сказав еколог Євген Вітішко.

При цьому місцева прокуратура організувала 22 квітня у місті акцію з саджання дерев. На опублікованих фото видно дим від пожежі на нафтосховищі. Пост згодом був вилучений, але вже встиг розійтися соцмережами.

Вдень 20 квітня Генштаб України та інші силові відомства підтвердили, що українські безпілотники повторно вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, внаслідок удару спалахнули резервуари з паливом. Згодом було опубліковано супутникові знімки, згідно з якими дим від пожежі розтягнувся на десятки і навіть сотні кілометрів і досяг Ставрополя на відстані близько 300 кілометрів від Туапсе.