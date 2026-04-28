У Генштабі підтвердили черговий удар по НПЗ у Туапсе

Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Туапсе у Краснодарському краї Росії 28 квітня.

«У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об’єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у командуванні ЗСУ заявили про ураження радіолокаційної станції радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого в окупованому Криму.

«Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим. Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині», – йдеться в повідомленні. Російська влада ці дані не коментувала.

Вночі проти 28 квітня дрони атакували Туапсинський НПЗ, втретє за останній місяць – про це свідчить геолокація відео очевидців і дані сервісу NASA FIRMS.

Як повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, на території НПЗ після «падіння уламків безпілотника» почалася пожежа, постраждалих немає.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ пише, що, за його даними, на території заводу внаслідок нової атаки спалахнув один чи кілька резервуарів, які задіяні у технологічних процесах.

Внаслідок попередніх атак на цей нафтопереробний завод вигоріла або була пошкоджена більше ніж половина ємностей із паливом у резервуарному парку підприємства, проте для переробних установок шкоди не було.

Через багатоденну пожежу стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».